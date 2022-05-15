Kalush Orchestra хочуть продати статуетку Євробачення, щоб підтримати ЗСУ

Переможці Євробачення-2022 Kalush Orchestra вирішили продати статуетку пісенного конкурсу на аукціоні, а гроші передати у благодійний фонд для допомоги військовим і Україні.

Про це під час zoom-брифінгу повідомив лідер гурту Олег Псюк.

– Ми плануємо нашу статуетку виставити на аукціон і всі гроші пожертвувати на благодійний фонд, який допомагає ЗСУ та Україні. Ми ще вирішуємо який. Тому що багато людей з-за кордону донатять, а можливо, багато хто б захотів задонатити. І це, на нашу думку, стане штукою, яка їх промотивує. Ми думаємо, що це буде корисно для України, – сказав Псюк.

Лідер гурту зазначив, що найближчим часом вирішиться, за яку суму будуть продавати статуетку Євробачення-2022.

Також під час zoom-брифінгу вокаліст Kalush Orchestra подякував всім за підтримку, яку вони з командою відчули, як поміж конкурсантів, так і під час голосування.

– Хочу висловити велику подяку всім людям, які нас підтримали – українцям, діаспорі, громадянам інших країн. Це дуже важливий крок і перемога для України зараз.

Я щасливий, що зміг донести таку хорошу новину, а їх не так багато, і я вже бачу, як це підбадьорило всіх наших людей, тому радий розуміти, що ці всі старання були не дарма, – сказав Псюк.