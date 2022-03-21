Український актор Тарас Цимбалюк показав уривок свого монологу про українську мову із серіалу Кава з кардамоном.

Зірка серіалів Спіймати Кайдаша, Кріпосна в Instagram оприлюднив відповідний ролик. У серіалі Кава з кардамоном він виконав роль священника Андрія.

– Набута цим персонажем свідомість – це його основна зброя, – підписав Цимбалюк відео.

Під час монологу його персонаж розмірковує про те, що наразі перед ним відкривається нове життя і він нарешті зможе на щось впливати. У ролику він звертається до своєї екранної сестри у виконанні Олени Лавренюк.

– Зможу творити історію. Отець Іван каже, що ми, українці, маємо свої потреби. Ми – духовенство – зможемо їх перекласти і передати цісареві, розумієш? Наразі найкращий час на весь світ заявити, що ми українці. Окрема нація. Потрібно, щоб нас чули. Щоб рідною мовою навчали своїх дітей, викладали в університетах, писали закони. Щоб ми видавали книжки, газети, розумієш, про що я? – сказав Тарас.

Раніше зірки серіалу Кріпосна звернулися до поляків. Вони подякували нашим сусідам за допомогу українцям на кордонах, на вулицях, у ЗМІ та у своїх будинках.

У відеозверненні до польського народу з’явилися Станіслав Боклан, Ольга Сумська, Тарас Цимбалюк, Наталка Денисенко, Анна Сагайдачна, Олеся Жураковська та інші.