Українські акторки записали проникливу молитву за Збройні сили України.

Ксенія Мішина, Ольга Сумська, Олеся Жураківська, Антоніна Хижняк, Наталія Васько, Наталка Денисенко, Тетяна Кравченко та Анна Сагайдачна звернулися від імені всіх матерів, дружин, сестер та дочок до Бога із проханням захистити наших воїнів.

– Наша молитва за українських воїнів, – підписала відео Сумська.

Молитва за українських воїнів

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Якщо ти існуєш, стань його бронею, стань захистом над головою.

Стань його берцями, що приведуть нас до перемоги над темрявою.

Стань його очима, що розпізнають зло й знищать його. Стань серцем, що відчуває всю нашу любов.

Якщо ти існуєш, дай йому крила, що не згорають від найяскравішого сонця.

Стань полум’ям у його руках, що навіки очистить нас від цього мороку.

Господь наш Ісус, Аллах Всемогутній, Ягве, Будда, Крішна, пророк Мухаммед, Джан, Марія Мати Божа.

Я знаю, ти існуєш і стоїш зараз пліч-о-пліч з нами, носиш форму Збройних сил України.

І бережеш дітей наших, і фарбуєш світ весь у синьо-жовті кольори. Ти є в кожному з нас.

Віримо в тебе, і в нашу перемогу.

24 лютого Росія напала на Україну. Вже 12 днів наші воїни дають гідну відсіч російським агресорам, які руйнують українські міста та стріляють у мирних жителів.

За мир в Україні виступають усі цивілізовані країни, а також всесвітньо відомі люди. Крім того, проти війни виступають і російські зірки. Хто з російських артистів виступив проти дій Путіна – читайте на Фактах ICTV.