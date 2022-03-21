Украинский актер Тарас Цымбалюк показал отрывок своего монолога об украинском языке из сериала Кофе с кардамоном.

Звезда сериалов Спіймати Кайдаша, Крепостная в Instagram обнародовал соответствующий ролик. В сериале Кофе с кардамоном он исполнил роль священника Андрея.

— Приобретенное этим персонажем сознание – это его основное оружие, — подписал Цымбалюк видео.

Во время монолога его персонаж размышляет о том, что сейчас перед ним открывается новая жизнь и он наконец-то сможет на что-то влиять. В ролике он обращается к своей экранной сестре в исполнении Елены Лавренюк.

— Смогу творить историю. Отец Иван говорит, что у нас, украинцев, есть свои потребности. Мы – духовенство – сможем их перевести и передать цесарю, понимаешь? Сейчас лучшее время на весь мир заявить, что мы украинцы. Отдельная нация. Надо, чтобы нас слышали. Чтобы на родном языке учили своих детей, преподавали в университетах, писали законы. Чтобы мы издавали книги, газеты, понимаешь, о чем я? — сказал персонаж Тараса.

Ранее звезды сериала Крепостная обратились к полякам. Они поблагодарили наших соседей за помощь украинцам на границах, на улицах, в СМИ и в своих домах.

В видеообращении к польскому народу появились Станислав Боклан, Ольга Сумская, Тарас Цимбалюк, Наталка Денисенко, Анна Сагайдачная, Олеся Жураковская и другие.