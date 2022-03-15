Зірки костюмованої телевізійної драми Кріпосна записали звернення до поляків, подякувавши за допомогу.

У відеозверненні до польського народу з’явилися Станіслав Боклан, Ольга Сумська, Тарас Цимбалюк, Наталка Денисенко, Анна Сагайдачна, Олеся Жураківська та інші. Вони виступили польською мовою, подякувавши нашим сусідам за допомогу на кордонах, на вулицях, у ЗМІ та у своїх будинках.

– Дякуємо за турботу про кожну дитину, жінку та літню людину в Україні у вашій країні. Ми знаємо, що ми не самотні в цій боротьбі… Наразі кожен українець розуміє, хто для нас є братським народом… Дякуємо, – кажуть актори.

Також вони подякували полякам від кожного українця, наголосивши, що разом ми сила.

З 24 лютого Україна страждає від дій російських агресорів, які розпочали в нашій країні повномасштабну війну. До миру в Україні та негайного припинення вогню закликають президента РФ Володимира Путіна всі цивілізовані країни та всесвітньо відомі люди.

Наразі Україні допомагають буквально з усіх куточків світу, надсилаючи фінансову чи гуманітарну допомогу, також деякі країни приймають у себе біженців.