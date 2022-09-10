Американський письменник Стівен Кінг прокоментував контрнаступ ЗСУ на Харківщині та півдні України.
У Twitter він зазначив, що українські військові мають успіхи у війні з російськими окупантами.
– Українці надирають дупи сьогодні! Слава Україні! – написав Кінг.
The Ukrainians are kicking some ass today.
SLAVA UKRAINI!Зараз дивляться
— Stephen King (@StephenKing) September 9, 2022
Захначимо, що Стівен Кінг не вперше підтримує Україну. Раніше письменник відреагував на ракетний удар Росії по ТРЦ в Кременчуці, де загинули десятки цивільних українців.
Він назвав це терористичною атакою з боку Російської Федерації.
Крім цього, Стівен Кінг відмовився випускати свої книги на території країни-агресора.