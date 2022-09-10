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Українці надирають дупи: Стівен Кінг прокоментував успіхи ЗСУ на фронті

10 Вересня 2022, 23:09
Валентина Чорна редакторка стрічки
Стивен Кинг
Джерело: Getty Images

Американський письменник Стівен Кінг прокоментував контрнаступ ЗСУ на Харківщині та півдні України.

У Twitter він зазначив, що українські військові мають успіхи у війні з російськими окупантами.

– Українці надирають дупи сьогодні! Слава Україні! – написав Кінг.

Захначимо, що Стівен Кінг не вперше підтримує Україну. Раніше письменник відреагував на ракетний удар Росії по ТРЦ в Кременчуці, де загинули десятки цивільних українців.

Він назвав це терористичною атакою з боку Російської Федерації.

Крім цього, Стівен Кінг відмовився випускати свої книги на території країни-агресора.

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Теги
Війна в Україні ЗСУ Стівен Кінг
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