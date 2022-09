Американський письменник Стівен Кінг прокоментував контрнаступ ЗСУ на Харківщині та півдні України.

У Twitter він зазначив, що українські військові мають успіхи у війні з російськими окупантами.

The Ukrainians are kicking some ass today.

SLAVA UKRAINI!

— Stephen King (@StephenKing) September 9, 2022