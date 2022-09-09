Українська акторка Катерина Кузнецова відмовилася від знімання у російському серіалі Вампіри середньої смуги через війну в Україні. Зірка не з’явиться у другому сезоні, і поділилася своїми думками щодо відмови.

Відомо, що Кузнецова з початку війни залишила Росію, куди приїхала у 2010 році, щоб стати акторкою. Щоправда, Катерина знала, що їй доведеться повернутися на батьківщину – оформити російський паспорт дівчина навіть і не думала.

– Я не стала пояснювати у соціальних мережах чи говорити відкрито, що не можу брати участь у зніманнях. Мені здається, навіть пояснювати це не потрібно. Чи можна ставити на шальки терезів знімання в серіалі й те, що вбивають твоїх батьків, стріляють снаряди у твій дім? Так, акторство – це величезна частина мого життя, але я не можу зіставити це з тим, що відбувається у моїй країні, – заявила зірка.

Катерина додала, що мала плани й на інші проєкти в Росії, але вона відмовляє в пропозиціях, які надходять і до сьогодні. Артистка не планує повертатися до Росії, та й про кар’єру особливо не думає – війна змінила її життя кардинально.