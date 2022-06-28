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Стівен Кінг назвав ракетний обстріл ТЦ у Кременчуці терактом: Страшніші за будь-якого монстра в романах

28 Червня 2022, 10:35
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
Стивен Кинг
Джерело: Getty Images

Всесвітньо відомий письменник Стівен Кінг прокоментував ракетний обстріл ТЦ Амстор російською армією. Автор хорорів заявив, що так роблять тільки терористи, ким країна-агресор і є.

– Російські удари по українських цивільних об’єктах по суті є терактами. Слава Україні! – заявив Кінг у Twitter.

Росія завдала кілька ракетних ударів по торговому центру, всередині яких перебувало понад тисячу громадян. Те, що сталося, викликало бурхливу реакцію у суспільства не лише в Україні, а й у всьому світі.

У соцмережі Кінгу відповіло Міноборони України.

– Стівен, росіяни гірші за будь-якого монстра в твоїх романах …, – заявило міністерство.

Кінг активно підтримує Україну з перших днів повномасштабного вторгнення. Він активно критикує дії Путіна, закликає підтримати нашу країну всіма доступними способами та просить суспільство вплинути на масове вбивство громадян.

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Ще в березні він хотів достукатися до росіян, але пізніше стало зрозуміло, що вони не проти такої кровопролитної війни. Тепер звернення до росіян перетворилися із закликів на критику.

Теги
Війна в Україні Кременчук Стівен Кінг
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