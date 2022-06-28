Всесвітньо відомий письменник Стівен Кінг прокоментував ракетний обстріл ТЦ Амстор російською армією. Автор хорорів заявив, що так роблять тільки терористи, ким країна-агресор і є.

– Російські удари по українських цивільних об’єктах по суті є терактами. Слава Україні! – заявив Кінг у Twitter.

The Russian strikes on Ukrainian civilian targets are basically terrorist attacks.

Slava ukraini! — Stephen King (@StephenKing) June 27, 2022 Зараз дивляться

Росія завдала кілька ракетних ударів по торговому центру, всередині яких перебувало понад тисячу громадян. Те, що сталося, викликало бурхливу реакцію у суспільства не лише в Україні, а й у всьому світі.

У соцмережі Кінгу відповіло Міноборони України.

– Стівен, росіяни гірші за будь-якого монстра в твоїх романах …, – заявило міністерство.

Stephen, russians are more horrific than any monster in your novels… — Defence of Ukraine (@DefenceU) June 27, 2022

Кінг активно підтримує Україну з перших днів повномасштабного вторгнення. Він активно критикує дії Путіна, закликає підтримати нашу країну всіма доступними способами та просить суспільство вплинути на масове вбивство громадян.

Ще в березні він хотів достукатися до росіян, але пізніше стало зрозуміло, що вони не проти такої кровопролитної війни. Тепер звернення до росіян перетворилися із закликів на критику.