Всесвітньо відомий письменник Стівен Кінг прокоментував ракетний обстріл ТЦ Амстор російською армією. Автор хорорів заявив, що так роблять тільки терористи, ким країна-агресор і є.

The Russian strikes on Ukrainian civilian targets are basically terrorist attacks. Slava ukraini!

Росія завдала кілька ракетних ударів по торговому центру, всередині яких перебувало понад тисячу громадян. Те, що сталося, викликало бурхливу реакцію у суспільства не лише в Україні, а й у всьому світі.

У соцмережі Кінгу відповіло Міноборони України.

Stephen, russians are more horrific than any monster in your novels…

— Defence of Ukraine (@DefenceU) June 27, 2022