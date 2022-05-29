Українська співачка Ірина Федишин відреагувала на інтерв’ю з Melovin, у якому він назвав її дурепою.

Раніше Ірина назвала ЛГБТ-спільноту грішниками, і заявила, що вони самі своє життя руйнують.

Федишин не стала ігнорувати образи у свій бік, і звернулася до Melovin та блогера Машуковського, який також засуджував заяви співачки. У своєму Telegram-каналі Ірина опублікувала відео, де пояснила свою позицію.

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– Ви вимагаєте толерантності до себе, зате принижуєте людину, яка має іншу думку. Гомосексуалізм – це тяжкий гріх! Подобається вам це чи не подобається – навчитеся бути толерантними з людьми, які так вважають і керуються Біблією у житті. Ваша толерантність і цькування взагалі пробили дно – так виглядає буллінг у соцмережах, – пише артистка.

Що стосується Машуковського, у своєму TikTok він опублікував відео, де нібито зображено сина Федишина через 15 років – у яскравому одязі він танцює під пісню Малесенькі долоньки, а на задньому фоні зображений ЛГБТ-парад.

Акаунт Машуковського в TikTok користується величезною популярністю — на нього підписано понад 3,27 млн користувачів соцмережі, про що також заговорила артистка.

– Батьки, подивіться, чи не підписані ваші діти на цю особу, яка маніпулює підлітками, займається булінгом та нав’язує нетрадиційні погляди. Господь створив Адама та Єву, а не Адама та Адама, – прокоментувала виконавиця.

Насамкінець Ірина звернулася до ЛГБТ-спільноти, і побажала їм відчути справжню радість батьківства.