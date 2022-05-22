Шоу-бізнес Технології Авто Відпочинок Свята в Україні Астрологія Лайфхаки Підтримати Відео
Відео Персони

Твоя думка нікому не потрібна: Melovin назвав Федишин “гомофобкою” і згадав її гріхи

22 Травня 2022, 14:22
Валентина Чорна редакторка розділу Lifestyle
Федишин, Меловін

Український виконавець Melovin висловився щодо співачки Ірина Федишин, яка раніше назвала представників ЛГБТ-спільноти грішниками.

В інтерв’ю програмі Слава+ артист назвав Федишин “гомофобкою” та зазначив, що вона лише прикривається релігією, хоча сама має чимало гріхів.

– Чому ти вважаєш, що ти взагалі маєш право казати, що інші не мають любові і що вони грішники? Якщо вникати у всю суть Федишин, то нарити гріхів можна дуже багато. І за неоплачені аренди залів після концертів і виступи нашої львів’яночки Федишин за опозиційну партію у 2018 році і ще дуже багато різного. Але я не хочу впадати до рівня Ірини Федишин і розказувати комусь про його гріхи, – сказав він.

Зараз дивляться

За словами Melovin, думка Федишин нікому не потрібна, тому їй краще фільтрувати свої висловлювання. Артист додав, що зараз ми прямуємо до Європи, тому маємо поважати цінності, які там також є.

– Ти публічна особа, тому ти повинна знати, як твої слова і дії будуть потім запроваджуватись в голову свідомих чи навіть не свідомих українців. Як на ці слова реагуватимуть інші люди, твої прихильники, які також можуть бути членами ЛГБТ-спільноти. Це треба розуміти. Ти кажеш про те, що не хочеш нікого ображати, що ти за любов, чистоту, антигріховність і все таке інше. Ну дура дурою, – сказав виконавець.

Нагадаємо, що після фіналу Євробачення 2022 Ірина Федишин висловилася щодо представників ЛГБТ-спільноти. Артистка назвала їх грішниками і зазначила, що вони відповідатимуть за це перед Богом.

На таку заяву Федишин відреагувало чимало зірок українського шоу-бізнесу. Зокрема, Анастасія Приходько, травесті-діва Монро та Оля Полякова.

Читайте також:
Твоя думка нікому не потрібна: Melovin назвав Федишин “гомофобкою” і згадав її гріхиКраще співай: Полякова приструнила Федишин після слів про ЛГБТ

Теги
Melovin, Ірина Федишин, ЛГБТ
Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Підтримати Факти ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь