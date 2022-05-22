Український виконавець Melovin висловився щодо співачки Ірина Федишин, яка раніше назвала представників ЛГБТ-спільноти грішниками.

В інтерв’ю програмі Слава+ артист назвав Федишин “гомофобкою” та зазначив, що вона лише прикривається релігією, хоча сама має чимало гріхів.

– Чому ти вважаєш, що ти взагалі маєш право казати, що інші не мають любові і що вони грішники? Якщо вникати у всю суть Федишин, то нарити гріхів можна дуже багато. І за неоплачені аренди залів після концертів і виступи нашої львів’яночки Федишин за опозиційну партію у 2018 році і ще дуже багато різного. Але я не хочу впадати до рівня Ірини Федишин і розказувати комусь про його гріхи, – сказав він.

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За словами Melovin, думка Федишин нікому не потрібна, тому їй краще фільтрувати свої висловлювання. Артист додав, що зараз ми прямуємо до Європи, тому маємо поважати цінності, які там також є.

– Ти публічна особа, тому ти повинна знати, як твої слова і дії будуть потім запроваджуватись в голову свідомих чи навіть не свідомих українців. Як на ці слова реагуватимуть інші люди, твої прихильники, які також можуть бути членами ЛГБТ-спільноти. Це треба розуміти. Ти кажеш про те, що не хочеш нікого ображати, що ти за любов, чистоту, антигріховність і все таке інше. Ну дура дурою, – сказав виконавець.

Нагадаємо, що після фіналу Євробачення 2022 Ірина Федишин висловилася щодо представників ЛГБТ-спільноти. Артистка назвала їх грішниками і зазначила, що вони відповідатимуть за це перед Богом.

На таку заяву Федишин відреагувало чимало зірок українського шоу-бізнесу. Зокрема, Анастасія Приходько, травесті-діва Монро та Оля Полякова.