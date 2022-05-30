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Украина — свободная и демократическая: Melovin поднял флаг ЛГБТ на телемарафоне в Берлине

30 мая 2022, 15:17
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
Украина — свободная и демократическая: Melovin поднял флаг ЛГБТ на телемарафоне в Берлине

Певец Melovin поднял флаг ЛГБТ на благотворительном телемарафоне Save Ukraine #StopWar в Берлине.

На концерте, в поддержку Украины, артист исполнил песню Не зволікай, а после сказал, что наша страна уважает права ЛГТБ-сообществ.

— Украина свободное, современное, храброе и демократическое государство, где признают права ЛГБТ-сообществ, — сказал артист, поднимая радужный флаг.

Напомним, недавно Melovin высказался по поводу певицы Ирины Федишин, которая ранее назвала представителей ЛГБТ-сообщества грешниками.

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Артист назвал ее “гомофобкой”, отметив, что исполнительница лишь прикрывается религией, хотя у самой немало грехов.

Также он сказал, что слова Федишин никому не нужно, поэтому ей лучше фильтровать свои высказывания.

В июле на сцене музыкального фестиваля Atlas Weekend 2021 Melovin совершил каминг-аут, заявив о своей бисексуальности.

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Фото: Melovin

Теги
Melovin, ЛГБТ
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