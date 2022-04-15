Український мультиартист Дмитро Монатик (Monatik) презентував новий трек ART Оборона на підтримку українських воїнів. У ньому співак зачитав реп.

У композиції музикант співає про те, що Україна ніколи не стане на коліна, вистоє та переможе.

– Раніше моїми героями були вигадані персонажі з Marvel, DC… Все давно перевернулося. Герої стали реальними! Кожен автор зрозуміє, створюючи пісню під час війни, як складно налаштуватися на щось, крім лірики. Але сміливі дії наших воїнів допомогли вигадати тепер те, в що віриться і обов’язково відбудеться в майбутньому. Сьогодні – лише сила, – написав він в Instagram.

Дмитро додав, що завжди був проти війни, проте не Україна її розпочала.

– Всіма фібрами уявляв поразку кривавого диктатора, поки втілював ці думки в музику, – зізнався Монатик.

На обкладинці відео загиблий брат співробітниць команди співака. Усі кошти з монетизації цієї композиції будуть передані ЗСУ.

Раніше Монатик виконав авторську пісню на концерті у Варшаві. У композиції Молчунам артист звернувся до громадян, які мовчать про війну і не звертають уваги на те, що відбувається в Україні.