Український мультиартист Дмитро Монатик (Monatik) написав вірш про війну в Україні.

В Instagram він оприлюднив відео, на якому знято різні українські міста. На тлі звучить його авторський вірш.

– За час війни зовсім забув, але сьогодні взяв, налаштувався і згадав, що слова та думки мають силу! Ось що сьогодні намагаюся поселити в себе в голові. Хочу поділитись. Хочеться вірити, що мир прийде і ми побачимо його наяву, – написав музикант.

Він зазначив, що наразі дуже складно, але важливо не втрачати віри. Віру в те, що все буде чудово в кожного з нас.

***

І навіть якщо в мене залишився лише день

Знай, що попереду усе життя в таких, як я

Назад вже вороття немає

Будинок рідний в раз перетворився на намет.

І вони не забудуть тих очей,

Що закривалися від рук твоїх із злим татуюванням Z.

Сама не раз згадаєш…

Йди геть!

Бо ти вже не така страшна,

сьогодні вперше за ті дні, що нам здаються довгими роками, посміхаюсь.

І посмішку мою запам’ятай

Навіки згадуй уві сні і наяву,

Доки повільно у глибоких водах від самотності зникаєш,

А я стою,

Дивлюсь на тебе і дивуюся,

Це ж треба низько впасти так,

Що діти твоїх птиць-убивць малюють

Я бачив, бачила і ти,

Я вибачаюсь, якщо раптом і драматизую,

Але вуста твої не чесні, честно, кажучи вже не працюють.

(Я впевнений, що ти тепер драматизуєш…)

Прийшла пора тобі піти!

Йди геть

Поглянь, що в мене ти забрала.

Що ти наробила.

Ти розвалила міста в мені, мости в мені,

людей в мені вбила.

А я — стою.

І мрії створюю ще дужче.

І дуже чітко уявляю, як на моїй землі все зажило.

Як обіймаються від щастя рідні душі,

Я чую, як вони сміються,

як забувають все, що їх бентежило.

Я бачу діти бігають у парку,

І пролунала не сирена, а шкільний дзвінок.

Діти усі сіли за парту, мистецтва розпочався в них урок.

Я бачу люди ходять у кіно і на концерти,

Співають в унісон, разом, відверто.

Так шрами на душі і тілі заважають їм,

Глибокі, ті, що ти лишила.

Але вони танцюють і стрибають вище, що є сили.

Біль зникає…

Знаєш…

Раніше вірш про Україну написав Іван Дорн. Шанувальники артиста оцінили його творчість та висловили надію, що незабаром усе налагодиться.