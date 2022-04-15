Украинский мультиартист Дмитрий Монатик (Monatik) презентовал новый трек ART Оборона в поддержку украинских воинов. В нем певец зачитал рэп.

В композиции музыкант поет о том, что Украина никогда не станет на колени, выстоит и победит.

— Раньше моими героями были вымышленные персонажи из Marvel, DC… Все достаточно давно перевернулось. Герои стали реальными! Каждый автор поймет, создавая песню во время войны, как сложно настроиться на что-либо, кроме лирики. Но смелые действия наших воинов помогли сочинить в настоящем времени то, во что верится и обязательно произойдет в будущем. Сегодня — только сила, — написал он в Instagram.

Дмитрий добавил, что всегда был против войны, однако не Украина ее начала.

— Всеми фибрами представлял поражение кровавого диктатора, пока воплощал эти мысли в музыку, — признался Монатик.

На обложке видео погибший брат сотрудниц команды певца. Все средства с монетизации данной композиции будут переданы ВСУ.

Ранее Монатик исполнил авторскую песню на концерте в Варшаве. В композиции Молчунам артист обратился к гражданам, которые молчат о войне и не обращают внимания на то, что происходит в Украине.