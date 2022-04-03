Український виконавець Дмитро Монатик виконав авторську пісню про війну на благодійному концерті Доброго вечора! Ми з України.

У композиції Молчунам артист звернувся до громадян, які мовчать про війну та не звертають увагу на те, що відбувається в Україні.

– Жахливий час, коли є люди, які називають війну “спеціальною операцією”. Коли ще досі є люди, які мають мільйонну аудиторію, але роблять вигляд, що війни не існує чи вона їх жодним чином не стосується. Війна провокує різні думки і часто вони перетворюються на пісні. Після Молчунам саме про тих, хто не звертає уваги на те, що зараз відбувається, – сказав Монатик під час концерту.

Виконавець закликав не довіряти пропаганді, відкрити очі й скинути своїх ідолів, які чинять геноцид в Україні. На екрані на сцені був напис: Мовчання – синонім брехні.

За словами Монатика, на благодійному концерті у Варшаві вдалося зібрати 1 млн грн для України. Також у заході взяли участь Jerry Heil, Alina Pash, Сергій Бабкін та українські коміки.

Артисти збирали гроші для дітей України, які постраждали від війни. Всі кошти будуть передані до фонду Маші Єфросініної.