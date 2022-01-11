Украинская рэп-исполнительница Alyona Alyona намекнула, что уезжает от своего парня Дениса.

В сториз на личной странице в Instagram звезда показала пакеты с вещами и призналась, что приняла нелегкое решение.

– А у меня здесь миллион разных сумок. Скоро буду ехать. Это связано с непростым решением, – рассказала певица.

Поклонники артистки поинтересовались, действительно ли влюбленные не будут жить вместе. Alyona Alyona подтвердила эту информацию и добавила, что они с Денисом будут видеться. Причину своего переезда реперша пока не объяснила.

Ранее Alyona Alyona рассказывала, что паре сложно было адаптироваться к совместному проживанию и решению бытовых вопросов. Раньше все парни певицы жили на ее территории, поэтому переезд к Денису оказался совершенно новым опытом для нее.

Следует отметить, что Alyona Alyona представила своего парня всего месяц назад. Денис – начинающий репер и блогер, он снимает провокационные ролики в Instagram под ником YOXDEN.

Влюбленные начали встречаться еще в феврале 2021 года, но певица долго скрывала бойфренда от публики.

По словам звезды, отношения пары стали уже достаточно крепкими. Alyona Alyona уверена, что вместе они выдержат какие-либо испытания.