17 вересня на телеканалі СТБ стартував показ романтичного реаліті-шоу Холостячка 2, в якому головна героїня, українська співачка Злата Огнєвіч шукатиме кохання.

За серце артистки борються чимало чоловіків. Усі 16 претендентів особливі та хороші по-своєму, проте в підсумку головній героїні треба буде зробити вибір на користь одного учасника.

Кого обере Холостячка Злата Огнєвіч, стане відомо тільки в фіналі. А поки що Факти ICTV запустили своє голосування і пропонують обрати учасника, який, на вашу думку, підходить героїні найбільше.

Протягом усього проекту учасники намагатимуться завоювати увагу і серце Злати Огнєвіч, влаштовуючи для неї найромантичніші і незвичайні побачення та здійснюючи несподівані вчинки. Їхня кількість поступово зменшуватиметься, оскільки в кожному випуску головна героїня відправлятиме когось додому.

За серце артистки борються ресторатор із Лондона, власник двох IT-компаній, професійний тенісист, каскадер-універсал, стоматолог, відомий блогер-психолог, власник клінінгової компанії та інші.

Однак хто переможе в Холостячці 2021, глядачі дізнаються лише під час фіналу романтичного реаліті.

Нагадаємо, що щоп’ятниці на телеканалі СТБ о 19.00 виходить нова серія проекту. Як пройшов перший випуск Холостячки 2 – читайте на Фактах ICTV.