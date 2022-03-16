Українська композиторка Катерина Комар об’єднала учасників дитячих талант-шоу і музичних конкурсів у проєкті #НашеНебо – це колаборація дітей з усіх куточків України, а також США.

Так, учасники дитячих талант-шоу заспівали із закликом закрити небо України. Взяли участь і діти з Junior Eurovision від України – Анастасія Багінська, Даріна Красновецька, Олександр Балабанов та Олена Усенко. У відео можна побачити і гурт Open kids.

Катерина Комар також є авторкою пісні Світ без війни, яка вийшла у 2014 році та також об’єднала дітей з різних куточків.

З 24 лютого в Україні триває війна. Вже 21 день наші воїни ЗСУ дають відсіч російським агресорам, які знищують українські міста та гублять життя мирних жителів.

Зірки шоу-бізнесу всіляко намагаються підтримувати український народ та наших захисників. Вони пишуть вірші, пісні, роблять патріотичні відео. Так, Наталя Могилевська записала нову версію пісні Місяць.

Також вона опублікувала відео, де показані кадри наслідків бомбардування українських міст російським агресором.