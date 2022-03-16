Українська співачка Наталя Могилевська змінила слова у своїй популярній пісні Місяць та переспівала її з актуальними рядками про війну.

В Instagram виконавиця поділилася новою версією композиції, в якій тепер співається про жахливу війну в Україні. Також є відео, на якому показані кадри наслідків бомбардування українських міст російськими агресорами.

Наприкінці відео Могилевська прочитала молитву Отче наш.

– Молюся за міста України: Маріуполь, Буча, Ірпінь, Гостомель, Харків, мій рідний Київ та Чернігів милий, який так мужньо тримає оборону та захищає собою столицю. За Донецьк, Луганськ, Крим. За всі міста України, за людей моїх рідних – і за живих, і за тих, хто вже пішов. Молюся за вас усім серцем! – написала артистка під відео.

Зірки українського шоу-бізнесу зараз всіляко намагаються підтримувати народ і воїнів ЗСУ. Вони записують поезії, пісні, відео, займаються волонтерством і навіть йдуть до тероборони. Хто з українських зірок взяв до рук зброю – читайте на Фактах ICTV.