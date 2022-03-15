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Робимо культурний бум: Позитив про свою місію під час війни

15 Березня 2022, 15:58
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Олексій Завгородній
Джерело: Олексій Завгородній

Український співак Позитив (справжнє ім’я – Олексій Завгородній) розповів, чим займається під час війни.

Він висловив подяку всім воїнам, які оберігають нашу країну, волонтерам, лікарям та артистам, які також не залишаються осторонь. Подякував Позитив і журналістам, які постійно висвітлюють події.

– Я наразі на Західній Україні. Привіз сюди маму та кілька сімей. Вдячний волонтерам, які роблять такий затишок для всіх, хто залишився без дому… Тут дуже тепло нас зустрічають. Ми тут намагаємось робити культурний бум, буквально позавчора ми зробили імпровізовану акцію дітям, – розповів Завгородній.

Співак пояснив, що під час акції діти з різних куточків України обмінювалися іграшками.

– Діти повинні відчувати себе дітьми… Робили майстер-клас із танців… Ми робимо ось таку місію, трохи позитиву даємо тим, хто був змушений покинути свої будинки, – зазначив Позитив.

Зірки українського шоу-бізнесу зараз всіляко намагаються підтримувати народ і воїнів ЗСУ. Вони записують поезії, пісні, відео, займаються волонтерством і навіть йдуть до тероборони. Хто з українських зірок взяв до рук зброю – читайте на Фактах ICTV.

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Теги
Війна в Україні , Олексій Завгородній (Позитив)
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