Украинский композитор Екатерина Комар объединила участников детских талант-шоу и музыкальных конкурсов в проекте #НашеНебо — это коллаборация детей со всех уголков Украины, а также США.

Так, участники детских талант-шоу спели с призывом закрыть небо Украины. Приняли участие и дети из Junior Eurovision от Украины – Анастасия Багинская, Дарья Красновецкая, Александр Балабанов и Елена Усенко. В видео можно увидеть и группу Open kids.

Екатерина Комар также является автором песни Мир без войны, которая вышла в 2014 году и также объединила детей из разных уголков.

С 24 февраля в Украине длится война. Уже 21 день наши воины ВСУ дают отпор российским агрессорам, которые уничтожают украинские города и губят жизни мирных жителей.

Звезды шоу-бизнеса всячески пытаются поддерживать украинский народ и наших защитников. Они пишут стихи, сочиняют песни, делают патриотические видео. Так, Наталья Могилевская записала новую версию песни Місяць.

Также она опубликовала видео, в котором показаны кадры последствий бомбардировки украинских городов российским агрессором.