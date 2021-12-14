У південнокорейської акторки, зірки фільму Паразити Пак Со Дам діагностували папілярний рак щитовидної залози.

Хворобу у 31-річної акторки лікарі виявили під час регулярного медичного обстеження організму. Пак Со Дам вже зробили операцію, тепер зірці знадобиться деякий час на відновлення.

Через це акторка пропустить рекламні заходи у рамках презентації бойовика Пак Де-Мін Special Cargo, у якому вона зіграла головну роль. Фільм має вийти в прокат у січні 2022 року.

Також невідомо, чи зможе Пак взяти участь у зніманнях фільму Привид режисера Лі Хе-янг.

Нагадаємо, що Пак Со Дам розпочала свою акторську діяльність у 2013 році. Проте справжню популярність вона отримала після ролі у драматичній картині Паразити, де акторка зіграла Кі Чон, доньку Кі Тхека.

У 2020 році стрічка Паразити стала сенсацією премії Оскар, отримавши нагороди у чотирьох номінаціях: Найкращий фільм іноземною мовою, Найкращий оригінальний сценарій, Найкращий режисер та Найкращий фільм.

Нещодавно зірка серіалу Зачаровані Шеннен Догерті розповіла про боротьбу з раком. Вона оприлюднила селфі, на якому постала без волосся.

Публікацію акторка присвятила Місяцю обізнаності про рак грудей. Вона розповіла, що вперше онкологію в неї виявили в 2015 році. Тоді їй зробили мастектомію, хіміотерапію та променеву терапію.