Басист і вокаліст американського панк-рок-гурту Blink-182 Марк Гоппус повідомив радісну новину. Музикант переміг рак четвертої стадії.

– Тільки що був у свого онколога і дізнався, що я переміг рак. Дякую Богу, всесвіту, сім’ї, друзям і всім, хто підтримував мене, проявляв доброту і любов, – написав Марк в Instagram.

Він наголосив, що кожні півроку повинен проходити планові обстеження, щоб в разі повернення хвороби почати відразу лікування.

– Мене як і раніше повинні сканувати кожні шість місяців. Але сьогодні дивовижний день, і я відчуваю, що дуже щасливий, – заявив Гоппус.

Реакція шанувальників і зіркових колег не змусила себе довго чекати.

Марк, ти зробив це! Ти переміг його!

Так! Це неймовірно!

Дякую Богу! Це найкраще почуття у світі!

Рада за тебе, Марку!

Найкраща новина за весь день!

Я такий щасливий! Ти абсолютний чемпіон!

Так рада почути цю новину!

Прийми мої найщиріші вітання! Це і справді був складний шлях.

Як я щаслива за тебе, мій друже!

Ця новина прям у саме серце! – Пишуть у коментарях Гоппуса.

Про те, що Марк Гоппус хворий на онкологію стало відомо наприкінці червня 2021 року.

В серпні музикант пройшов п’ятий курс хіміотерапії, через що втратив своє волосся.

Blink-182 – популярний американський панк-рок-гурт, заснований в 1992 році. Успіх до музичного колективу прийшов у 1999 році, після виходу альбому Enema of the State.

З 2005 по 2009 рік гурт припиняв свою творчу діяльність, однак згодом возз’єднався і продовжив радувати своїх фанатів. Усього на рахунку в Blink-182 вісім студійних альбомів.