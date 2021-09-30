Басист і вокаліст американського панк-рок-гурту Blink-182 Марк Гоппус повідомив радісну новину. Музикант переміг рак четвертої стадії.
– Тільки що був у свого онколога і дізнався, що я переміг рак. Дякую Богу, всесвіту, сім’ї, друзям і всім, хто підтримував мене, проявляв доброту і любов, – написав Марк в Instagram.
Він наголосив, що кожні півроку повинен проходити планові обстеження, щоб в разі повернення хвороби почати відразу лікування.
– Мене як і раніше повинні сканувати кожні шість місяців. Але сьогодні дивовижний день, і я відчуваю, що дуже щасливий, – заявив Гоппус.
Реакція шанувальників і зіркових колег не змусила себе довго чекати.
- Марк, ти зробив це! Ти переміг його!
- Так! Це неймовірно!
- Дякую Богу! Це найкраще почуття у світі!
- Рада за тебе, Марку!
- Найкраща новина за весь день!
- Я такий щасливий! Ти абсолютний чемпіон!
- Так рада почути цю новину!
- Прийми мої найщиріші вітання! Це і справді був складний шлях.
- Як я щаслива за тебе, мій друже!
- Ця новина прям у саме серце! – Пишуть у коментарях Гоппуса.
Про те, що Марк Гоппус хворий на онкологію стало відомо наприкінці червня 2021 року.
В серпні музикант пройшов п’ятий курс хіміотерапії, через що втратив своє волосся.
Blink-182 – популярний американський панк-рок-гурт, заснований в 1992 році. Успіх до музичного колективу прийшов у 1999 році, після виходу альбому Enema of the State.
З 2005 по 2009 рік гурт припиняв свою творчу діяльність, однак згодом возз’єднався і продовжив радувати своїх фанатів. Усього на рахунку в Blink-182 вісім студійних альбомів.