У южнокорейской актрисы, звезды фильма Паразиты Пак Со Дам диагностировали папиллярный рак щитовидной железы.

Болезнь у 31-летней актрисы врачи обнаружили во время регулярного медицинского обследования организма. Пак Со Дам уже сделали операцию, теперь звезде понадобится некоторое время для восстановления.

Из-за этого актриса пропустит рекламные мероприятия в рамках презентации боевика Пак Де-Мин Special Cargo, в котором она сыграла главную роль. Фильм должен выйти в прокат в январе 2022 года.

Также неизвестно, сможет ли Пак принять участие в съемках фильма Призрак режиссера Ли Хэ-Янг.

Напомним, что Пак Со Дам начала свою актерскую деятельность в 2013 году. Однако настоящую популярность она получила после роли в драматической картине Паразиты, где актриса сыграла Ки Чон, дочь Ки Тхека.

В 2020 году лента Паразиты стала сенсацией премии Оскар, получив награды в четырех номинациях: Лучший фильм на иностранном языке, Лучший оригинальный сценарий, Лучший режиссер и Лучший фильм.

Недавно звезда сериала Очарованные Шеннен Догерти рассказала о борьбе с раком. Она обнародовала селфи, на котором предстала без волос.

Публикацию актриса посвятила месяцу осведомленности о раке груди. Она рассказала, что впервые онкологию у нее обнаружили в 2015 году. Тогда ей сделали мастэктомию, химиотерапию и лучевую терапию.