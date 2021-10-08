Американська акторка і зірка серіалу Зачаровані Шеннен Догерті опублікувала особистий знімок. Артистка, яка бореться з раком останньої стадії поділилася своїм селфі, на якому постала без волосся.

Цю публікацію вона присвятила Місяцю обізнаності про рак грудей. На знімку вона також зображена із закривавленою серветкою в ніздрі.

– Все це красиво? Ні, зате правдиво. І я сподіваюся, що поділившись цим, ми всі станемо більш освіченими і краще дізнаємося, який вигляд має рак. Я сподіваюся, що підштовхую людей проходити мамографію, регулярні огляди, долати страх і дивитися в обличчя тому, що може бути перед вами, – написала Догерті в Instagram.

Вона розповіла, що вперше онкологію в неї виявили в 2015 році. Тоді їй зробили мастектомію, хіміотерапію та променеву терапію.

– У мене було багато носових кровотеч через хіміотерапію. Не впевнена, що хтось із вас це відчував. Я теж дуже втомилася. Підбадьорила себе, надівши забавну піжаму, яку подарувала мені моя подруга Крісті, – розповіла про зроблені знімки Шеннен.

Догерті наголосила, що тоді ця піжама її дійсно розвеселила і вона почала сміятися над собою.

– Набуття гумору допомогло мені пройти через те, що здавалося неможливим. Я сподіваюся, що всі ми знаходимо гумор у неможливому, – підсумувала акторка.

Вперше діагноз акторці поставили в 2015 році, проте в 2017 році їй вдалося вилікуватися й увійти в ремісію, однак у 2019 році онкологія до неї повернулася.

Раніше ми писали про те, що Шеннен Догерті сказала, що її ще рано списувати з рахунків. Оскільки вона не збирає здаватися і продовжить боротьбу за життя.