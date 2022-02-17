Голлівудська акторка українського походження Кетрін Винник публічно підтримала Україну.

На особистій сторінці в Instagram зірка опублікувала фото на тлі банера про 30 рік незалежності України. Знімок був зроблений під час останнього візиту Кетрін в Київ, у серпні 2021 року.

В кадрі акторка позує у білій сорочці з вишивкою та чорній довгій спідниці. Свій образ вона доповнила босоніжками на високих підборах та сонцезахисними окулярами.

– Підтримую Україну, – лаконічно написала Винник.

Варто зазначити, що акторка опублікувала фото в День єднання – нове державне свято, яке започаткував президент Володимир Зеленський. В цю дату заведено підтримувати Україну, вивішувати національні прапори та прикріплювати до одягу синьо-жовті стрічки.

До речі, Кетрін вже не вперше висловлює свою підтримку Україні на тлі новин про загрозу вторгнення Росії.

Нагадаємо, що Кетрін до восьми років розмовляла українською мовою, вчилася в україномовній школі в Торонто, відвідувала українську католицьку церкву, а також брала участь у скаутському русі Пласт.

Винник стала відомою завдяки ролям у таких стрічках як Кістки, Вікінги, Дивні фантазії Чарлі Свона III, Темна вежа, Заступник та Фальшивомонетник.