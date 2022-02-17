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У вишиванці та окулярах: Кетрін Винник публічно підтримала Україну

17 Лютого 2022, 13:59
Валентина Чорна редакторка розділу Lifestyle
Кетрін Винник
Джерело: Depositphotos

Голлівудська акторка українського походження Кетрін Винник публічно підтримала Україну.

На особистій сторінці в Instagram зірка опублікувала фото на тлі банера про 30 рік незалежності України. Знімок був зроблений під час останнього візиту Кетрін в Київ, у серпні 2021 року.

В кадрі акторка позує у білій сорочці з вишивкою та чорній довгій спідниці. Свій образ вона доповнила босоніжками на високих підборах та сонцезахисними окулярами.

– Підтримую Україну, – лаконічно написала Винник.

Варто зазначити, що акторка опублікувала фото в День єднання – нове державне свято, яке започаткував президент Володимир Зеленський. В цю дату заведено підтримувати Україну, вивішувати національні прапори та прикріплювати до одягу синьо-жовті стрічки.

До речі, Кетрін вже не вперше висловлює свою підтримку Україні на тлі новин про загрозу вторгнення Росії.

Нагадаємо, що Кетрін до восьми років розмовляла українською мовою, вчилася в україномовній школі в Торонто, відвідувала українську католицьку церкву, а також брала участь у скаутському русі Пласт.

Винник стала відомою завдяки ролям у таких стрічках як КісткиВікінги, Дивні фантазії Чарлі Свона III, Темна вежа, Заступник та Фальшивомонетник.

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Кетрін Винник
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