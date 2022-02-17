Голливудская актриса украинского происхождения Кэтрин Винник публично поддержала Украину.

На личной странице в Instagram звезда опубликовала фото на фоне баннера о 30 годе независимости Украины. Снимок был сделан во время последнего визита Кэтрин в Киев в августе 2021 года.

В кадре актриса позирует в белой рубашке с вышивкой и длинной черной юбке. Свой образ она дополнила босоножками на высоком каблуке и солнцезащитными очками.

– Поддерживаю Украину, – лаконично написала Винник.

Стоит отметить, что актриса опубликовала фото в День единения – новый государственный праздник, который основал президент Владимир Зеленский. В эту дату принято поддерживать Украину, вывешивать национальные флаги и прикреплять к одежде сине-желтые ленты.

Кстати, Кэтрин уже не в первый раз выражает свою поддержку Украине на фоне новостей об угрозе вторжения России.

Кэтрин до восьми лет разговаривала только на украинском языке, училась в украиноязычной школе в Торонто, посещала украинскую католическую церковь, а также участвовала в скаутском движении Пласт.

Винник стала известной благодаря ролям в таких лентах как Кости, Викинги, Странные фантазии Чарли Свона III, Темная башня, Заместитель и Фальшивомонетчик.