Голлівудська акторка українського походження Кетрін Винник підтримала Україну на тлі новин про напружену воєнно-політичну ситуацію.

На особистій сторінці в Instagram зірка поділилася фото біля монументу Батьківщина-Мати, який розташований на території Музею історії України у Другій світовій війні.

Знімок був зроблений під час останнього візиту Кетрін в Київ, у серпні 2021 року. Акторка позує у помаранчевих штанах, білому топі і кедах. Свій літній образ вона доповнила капелюхом та сонцезахисними окулярами.

– Я за Батьківщину, Україну, – лаконічно підписала кадр Кетрін.

У коментарях українці подякували Кетрін Винник за громадянську позицію, а користувачі мережі з різних куточків світу також виразили свою підтримку Україні.