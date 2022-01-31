Голлівудська акторка українського походження Кетрін Винник підтримала Україну на тлі новин про напружену воєнно-політичну ситуацію.
На особистій сторінці в Instagram зірка поділилася фото біля монументу Батьківщина-Мати, який розташований на території Музею історії України у Другій світовій війні.
Знімок був зроблений під час останнього візиту Кетрін в Київ, у серпні 2021 року. Акторка позує у помаранчевих штанах, білому топі і кедах. Свій літній образ вона доповнила капелюхом та сонцезахисними окулярами.
– Я за Батьківщину, Україну, – лаконічно підписала кадр Кетрін.
У коментарях українці подякували Кетрін Винник за громадянську позицію, а користувачі мережі з різних куточків світу також виразили свою підтримку Україні.
- Дякуємо, ми це цінуємо!
- Я сподіваюся, що це скоро закінчиться.
- З Україною в серці!
- Дякую, що пам’ятаєте наших предків і своє коріння.
- Ми підтримуємо Україну у Великій Британії. Усі народи, усі нації мають право на самовизначення.
- Україна – дивовижна країна прекрасних душевних людей! – пишуть у коментарях.
Раніше Кетрін Винник показала сімейний будинок та фотографії своїх батьків. Зірка має українське коріння – її предки родом із Західної України. Батьки акторки народилися в Німеччині, звідки емігрували до Канади.
Кетрін до восьми років розмовляла українською мовою, вчилася в україномовній школі в Торонто, відвідувала українську католицьку церкву, а також брала участь у скаутському русі Пласт.
Винник стала відомою завдяки ролям у таких стрічках як Кістки, Вікінги, Дивні фантазії Чарлі Свона III, Темна вежа, Заступник та Фальшивомонетник.