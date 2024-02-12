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У військовій формі та бронежилетах: Залужний показав нове фото з дружиною

12 Лютого 2024, 12:00
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Валерій Залужний з дружиною Оленою

Генерал Валерій Залужний показав нове фото зі своєю дружиною Оленою.

Валерій Залужний зачарував мережу фото з дружиною

У Facebook ексголовнокомандувач ЗСУ оприлюднив знімок з Оленою Залужною. На фото подружжя постало в обнімку у військовій формі та бронежилетах. Кадр зроблено посеред поля.

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Підпису Валерій Залужний не став залишати під фото, однак за нього це зробили українці. Користувачі мережі прийшли в захват від нового кадру, висловивши свою повагу генералу.

  • Такі прекрасні.
  • Найкращі! Любимо! Поважаємо! Разом до перемоги!
  • Кожен фініш – це, по суті, старт! Честь, шана і повага вам, пане генерале!
  • Честь, шана і повага вам, пане генерале, і неймовірна подяка дружині за терпіння і підтримку!
  • Кращі! Країна з вами!
  • Здоров’я вам, тепла і взаєморозуміння в родині! Ми вас любимо!
  • Ви найкращі! Успіху вам і перемоги нам усім!

8 лютого стало відомо, що головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний пішов у відставку. Для українців ця новина стала несподіванкою, а тому в мережі з’явилася бурхлива реакція. Не змогли пройти повз і знаменитості.

Як українські зірки відреагували на відставку Валерія Залужного – читайте на Фактах ICTV.

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Фото: Валерій Залужний

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