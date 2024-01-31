Актор Дмитро Лінартович, який з початком повномасштабної війни став на захист України, розповів про несподіваний дзвінок від головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного.

Лінартович пригадав, як йому зателефонував Залужний

У Facebook Дмитро оприлюднив скриншот, зроблений під час відеодзвінка Залужного. Він розповів, що зателефонував йому головнокомандувач ЗСУ після отриманого в січні 2023 року поранення в боях за Соледар.

– Рік тому я був важким. Передзвонив пан генерал. Валерій Федорович завжди цікавиться кожним воїном, який на межі і який діє в надлюдських обставинах. Ми його біль. Україна-ненька в його серці. Історія довела автентичність. Робіть потрібний вибір у доленосний час для України, – написав актор.

До слова, Лінартович розповідав, як отримав поранення. Було це 1 січня 2023 року. Того дня він із напарником доставляв необхідний захисникам боєкомплект. Звідки йшов вогонь, вони вже не бачили, але саме в ту мить прилетіло по Дмитру.

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Фото: Дмитро Лінартович, Getty Images