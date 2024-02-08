Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний пішов у відставку. На посаді його змінив генерал-полковник Олександр Сирський. Ця новина сколихнула інформаційний простір. Не лишилися осторонь і зірки українського шоу-бізнесу.

Факти ICTV зібрали реакції знаменитостей на відставку Залужного. Всі вони дякують генералу, а хтось досі не може прийняти новину.

Тарас Цимбалюк

Зірка серіалу Спіймати Кайдаша не приховує розчарування. В Instagram він детально розʼяснив, як ставиться до звільнення Залужного, та зазначив, що приголомшений таким рішенням.

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– “Як би важко нам не було, але вже точно не буде соромно”. Ага… За вас, пане генерале, ні, не буде… А от… ех, – резюмував думку Цимбалюк.

Раміна Есхакзай

Блогерка подякувала Валерію Залужному за роботу та побажала команді Олександра Сирського бути вправнішою за ворога.

– Ціна помилок – людські життя. Нехай якомога більше наших військових повернеться додому, – наголосила Раміна.

Святослав Вакарчук

Фронтмен гурту Океан Ельзи у сториз подякував генералу Залужному та додав до цього наше національне гасло “Слава Україні!” з емодзі у вигляді синьо-жовтого прапора.

Onuka

Артистка зробила репост новини про відставку Залужного, якою вона, вочевидь, приголомшена.

– На стало сліз. Не стало слів. Голос вмирає, – написала музикантка.

Сергій Притула

Шоумен та волонтер подякував Валерію Залужному та опублікував фото генерала.

Андрій Бєдняков

Ведучий теж був лаконічним, запостивши фото Залужного в профіль та подякувавши йому.

Анна Алхім

Скандальна блогерка хоч доволі часто збурює українців своїми заявами та вчинками, доєдналася до українських зірок зі словами вдячності Залужному. Щоправда, написала їх російською мовою.

Володимир Остапчук

Ведучий теж подякував генералу, з яким українці повʼязують потужний супротив ворогу, об який розбилися мрії агресора “взяти Київ за два-три дні”.

І все більше знаменитостей лишають пости в соцмережах з реакцією на відставку Залужного, адже його імʼя назавжди увійшло до новітньої історії України як один із символів незламності нашого народу.