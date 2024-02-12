Генерал Валерий Залужный показал новое фото со своей супругой Еленой.
Валерий Залужный очаровал сеть фото с женой
В Facebook экс-главнокомандующий ВСУ обнародовал снимок с Еленой Залужной. На фото супруги предстали в обнимку в военной форме и бронежилетах. Кадр сделан посреди поля.
Никакой подписи Валерий Залужный не стал оставлять под фото, однако за него это сделали украинцы. Пользователи сети пришли в восторг от нового кадра, выразив свое уважение генералу.
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- Такие прекрасные.
- Лучшие! Любим! Уважаем! Вместе к победе!
- Каждый финиш — это, по сути, старт! Честь, почет и уважение вам, господин генерал!
- Честь, почет и уважение вам, господин генерал, и невероятная благодарность жене за терпение и поддержку!
- Лучшие! Страна с вами!
- Здоровья вам, тепла и взаимопонимания в семье! Мы вас любим!
- Вы лучшие! Успеха вам и победы нам всем!
8 февраля стало известно, что главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный ушел в отставку. Для украинцев эта новость стала неожиданностью, а потому в сети появилась бурная реакция. Не смогли пройти мимо и знаменитости.
Как украинские звезды отреагировали на отставку Валерия Залужного — читайте на Фактах ICTV.
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Фото: Валерий Залужный