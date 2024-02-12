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В военной форме и бронежилетах: Залужный показал новое фото с женой

12 февраля 2024, 12:00
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
Валерій Залужний з дружиною Оленою

Генерал Валерий Залужный показал новое фото со своей супругой Еленой.

Валерий Залужный очаровал сеть фото с женой

В Facebook экс-главнокомандующий ВСУ обнародовал снимок с Еленой Залужной. На фото супруги предстали в обнимку в военной форме и бронежилетах. Кадр сделан посреди поля.

Никакой подписи Валерий Залужный не стал оставлять под фото, однако за него это сделали украинцы. Пользователи сети пришли в восторг от нового кадра, выразив свое уважение генералу.

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  • Такие прекрасные.
  • Лучшие! Любим! Уважаем! Вместе к победе!
  • Каждый финиш — это, по сути, старт! Честь, почет и уважение вам, господин генерал!
  • Честь, почет и уважение вам, господин генерал, и невероятная благодарность жене за терпение и поддержку!
  • Лучшие! Страна с вами!
  • Здоровья вам, тепла и взаимопонимания в семье! Мы вас любим!
  • Вы лучшие! Успеха вам и победы нам всем!

8 февраля стало известно, что главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный ушел в отставку. Для украинцев эта новость стала неожиданностью, а потому в сети появилась бурная реакция. Не смогли пройти мимо и знаменитости.

Как украинские звезды отреагировали на отставку Валерия Залужного — читайте на Фактах ICTV.

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Фото: Валерий Залужный

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