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У тебя же карьера: Осадчая рассказала, кто посоветовал Лорак молчать о войне

6 июня 2022, 19:21
Николай Олефиренко редактор раздела Lifestyle
Ані Лорак і Кіркоров

Украинская телеведущая Екатерина Осадчая рассказала, кто повлиял на молчание Ани Лорак о войне с Россией. Певица продолжает игнорировать те ужасы, которые забрали жизни тысяч ее соотечественников.

— Может, это на уровне слухов, но молчать Ани Лорак посоветовал Филипп Киркоров, мол, они там со своей войной разберутся, а у тебя ведь карьера! Думаю, после нашей победы все станет ясно, — заявила Осадчая.

По мнению телеведущей, российский певец Киркоров мог повлиять не решение Лорак. Ранее Филипп заявлял, что поддерживает общение с певицей, так как они достаточно близкие друзья.

Екатерина добавила, что много думала о решении людей, которые продолжают молчать о кровавой войне в Украине.

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— Мне трудно даже понять, как люди так могут делать. Я много думала о том, какие причины могут быть. Карьера в России, в Украине – война, возвращаться некуда? Молчат, потому что думают, что Россия захватит Украину и они вернутся сюда звездами? — задается вопросами Осадчая.

Телеведущая уже заявляла, что многие звезды недостойны того, чтобы иметь гражданство нашей страны. Катерина до последнего верила — не существует таких денег, силы, которые заставили бы молчать украинцев про кровавые преступления.

По мнению Осадчей, недостойны украинского паспорта Ани Лорак, Таисия Повалий, Александр Рева, Джиган, Регина Тодоренко, бывшие участники группы Artik & Asti (Анна Дзюба и Артем Умрыхин), Анна Седокова, Кирилл Туриченко, Галина Безрук.

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Источник
КП в Украине
Теги
Ани Лорак, Катя Осадча, Філіп Кіркоров
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