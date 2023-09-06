Італійський гурт і переможці Євробачення 2021 Maneskin випустив кліп на нову пісню Honey. Ролик вийшов у фірмовому стилі рокерів – енергійним і досить абстрактним.

Так, у відео красується весь склад групи на чолі з Дам’яно Давідом. Вони стоять усередині каркасної споруди в оточенні червоних вогнів. Для знімання також використовувалися дрони, що для українців точно не виявиться чимось новим. Артисти запалили під біло-червоне мерехтіння навколо них, заспівавши пісню, яку вони записали одразу після свого туру.

Фанати вже відреагували на нову роботу музикантів:

Їхня енергія відчувається як жива, чи-то в кліпах, чи на живих виступах.

Усе, що випускає Maneskin, це музика для моїх вух. Вони буквально не можуть випустити жодної поганої пісні.

Пишаюся тим, що я італієць. Вони дарують такі емоції, які не кожному співакові чи гурту під силу!

Måneskin не перестають мене дивувати. Кожна пісня, яку вони випускають – це хіт.

Музиканти не тільки талановиті, а й підтримують Україну на тлі війни. Наприклад, соліст Maneskin під час виступу послав президента РФ слідом за російським кораблем. Публіка підтримала слова музиканта.