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З нею я за три метри над рівнем неба: Yaktak зняв свою дівчину в новому кліпі

18 Серпня 2023, 12:50
Марина Корзун керівниця розділу Lifestyle
Yaktak зняв свою дівчину в новому кліпі

Український співак Yaktak (Ярослав Карпук) презентував пісню Уночі. Новий трек виконавець присвятив особливій людині.

Примітно, що у кліпі на пісню Уночі знялася дівчина Ярослава. На романтичному відео закохані танцюють і насолоджуються одне одним.

Уночі – це чуттєва та особиста пісня, яка розповідає про глибокі романтичні почуття, а також про те, як музика допомагає висловити те, що інколи неможливо передати словами.

– Ця пісня дуже особлива для мене, і в кожен рядок закладений особливий сенс. Я сподіваюсь, цей романтичний вайб надихне кожного хлопця, який вміє грати на гітарі хоча би два акорди, зіграти цей трек своїй другій половинці. Адже музика – це найкращий спосіб проявити свої почуття, коли слів стає недостатньо, – каже Yaktak.

Шанувальники оцінили романтичний вайб пісні:

  • Ярику, дуже душевний трек. Вічного вам кохання!
  • Це найкраще, що може зробити хлопець для своєї коханої! Я плачу!
  • Торкає кожну клітинку серця і душі. Неможливо стримати емоцій!
  • Дуже душевно!
  • Я просто плачу! Це так романтично!

Цікаво, що нову пісню Уночі Yaktak написав на ліжку в готелі після чергового концерту. Творчий процес над треком тривав із березня.

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