Итальянская группа и победители Евровидения 2021 Maneskin выпустила клип на новую песню Honey. Ролик получился в фирменном стиле рокеров — энергичным и достаточно абстрактным.

Так, в видео красуется весь состав группы во главе с Дамиано Давидом. Они стоят внутри каркасного сооружения в окружении красных огней. Для съемок также использовались дроны, что для украинцев точно не окажется чем-то новым. Артисты зажгли под бело-красное мерцание вокруг них, спев песню, которую они записали сразу после своего тура.

Фанаты уже отреагировали на новую работу музыкантов:

Их энергия ощущается как живая, будь то в клипах или на живых выступлениях.

Все, что выпускает Maneskin, это музыка для моих ушей. Они буквально не могут выпустить ни одной плохой песни.

Горжусь тем, что я итальянец. Они дарят такие эмоции, которые не каждому певцу или группе под силу!

Måneskin не перестают меня удивлять. Каждая песня, которую они выпускают — это хит.

Музыканты не только талантливы, но и поддерживают Украину на фоне войны. К примеру, солист Maneskin во время выступления послал президента РФ вслед за российским кораблем. Публика поддержала слова музыканта.