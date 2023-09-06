Шоу-бизнес Технологии Авто Отдых Праздники в Украине Астрология Лайфхаки Поддержать Видео
Видео Музыка

В стиле реального рока: Maneskin зажгли в новом клипе на песню Honey

6 сентября 2023, 08:43
Николай Олефиренко редактор раздела Lifestyle
Maneskin

Итальянская группа и победители Евровидения 2021 Maneskin выпустила клип на новую песню Honey. Ролик получился в фирменном стиле рокеров — энергичным и достаточно абстрактным.

Так, в видео красуется весь состав группы во главе с Дамиано Давидом. Они стоят внутри каркасного сооружения в окружении красных огней. Для съемок также использовались дроны, что для украинцев точно не окажется чем-то новым. Артисты зажгли под бело-красное мерцание вокруг них, спев песню, которую они записали сразу после своего тура.

Фанаты уже отреагировали на новую работу музыкантов:

  • Их энергия ощущается как живая, будь то в клипах или на живых выступлениях. 
  • Все, что выпускает Maneskin, это музыка для моих ушей. Они буквально не могут выпустить ни одной плохой песни.
  • Горжусь тем, что я итальянец. Они дарят такие эмоции, которые не каждому певцу или группе под силу! 
  • Måneskin не перестают меня удивлять. Каждая песня, которую они выпускают — это хит.

Музыканты не только талантливы, но и поддерживают Украину на фоне войны. К примеру, солист Maneskin во время выступления послал президента РФ вслед за российским кораблем. Публика поддержала слова музыканта.

Читайте также:
Yaktak зняв свою дівчину в новому кліпіС ней я в трех метрах над уровнем неба: Yaktak снял свою девушку в новом клипе

Теги
Maneskin
Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь