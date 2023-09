Американська співачка Олівія Родріґо у колаборації з технологічним гігантом Apple випустила кліп на пісню Get him back. Він повністю знятий на новий iPhone 15 Pro режисером Джеком Бегертом, у чиєму портфоліо є роботи для Кендріка Ламара та Пола Маккартні.

У кліпі, зокрема, продемонстровано, що можна робити за допомогою функцій Pro Res 4K Log та пʼятикратним зумом. Під час перегляду відео важко повірити, що його зняли без застосування професійної техніки. Витриманий кліп у дусі серіалів для підлітків. Справжня магія відбулася і на етапі монтажу, коли ми бачимо численні копії співачки.

Саме в номінації Найкращий монтаж на цьогорічній премії MTV Video Music Awards перемогла інша робота попзірки під назвою Vampire.

Це вже не вперше, коли Apple співпрацює зі світовими зірками задля зйомок відео. Наприклад, чорно-білий кліп Селени Гомез на пісню Lose You to Love Me знято на iPhone 11 Prо, так само як Stupid love Леді Гаги.

Фото: скрин з кліпа Олівії Родріґо Get him back