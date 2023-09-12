Компанія Apple представила iPhone 15 на осінній презентації 12 вересня. Як очікувалося, новинку представили в чотирьох модифікаціях: iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro і iPhone 15 Pro Max.

Характеристики iPhone 15

Головна зміна – це оновлення зарядки на Type-C, як у всіх Android-смартфонів. Тепер один кабель буде на всі пристрої, а Lightning відійде в минуле.

Зараз дивляться

Цього року базові версії iPhone 15 і iPhone 15 Plus отримали технологію Dynamic Island.

iPhone 15 оснащений OLED-дисплеєм Super Retina. З’явилася підтримка технології Dolby VIsion з яскравістю 1600 ніт. Пікова яскравість становить 2000 ніт при сонячному світлі, що в 2 рази більше, ніж в iPhone 14.

Розміри смартфонів будуть такими:

iPhone 15 (6,1 дюйма)

iPhone 15 Plus (6,7 дюйма)

iPhone 15 Pro (6,1 дюйма)

iPhone 15 Pro Max (6,7 дюйма)

У новеньких iPhone 15 з’явилися закруглені рамки з боків. Базові iPhone 15 отримали 48-мегапіксельний датчик як у торішніх топових iPhone 14 Pro і Pro Max.

Камера також дасть змогу використовувати 12 мп об’єктив для 2-кратного зуму і відео у форматі 4k. Все це доступно на торішніх iPhone 14 Pro.

Що стосується топових версій, то iPhone 15 Pro і iPhone 15 Pro Max отримали корпус зі сплаву титану та алюмінію, що помітно полегшить телефон.

Флагманські модифікації отримали функцію Action Button – це замінена бічна кнопка на рамці, яка раніше відповідала за функцію Звук/Без звуку. З її допомогою можна вмикати ліхтарик, камеру, перемикати режими, відповідати на дзвінки та багато іншого.

Що стосується екрану, то смартфони отримали дисплей Super Retina XDR з функціями ProMotion, Extreme Dynamic Range і можливістю постійно увімкненого дисплея.

Датчик на 48 Мп зніматиме в 2 рази краще в умовах недостатньої освітленості під час зйомки портретів з контролем фокусування і глибини. Камера також отримала 5-кратний зум при фокусній відстані 120 мм. На 25% більша матриця порівняно з 14 Pro Max. Діафрагма f2,8, 100% пікселів у фокусі.

Ще один об’єктив на 12 Мп буде ультрашироким – він отримав нове покриття і поліпшену нічне знімання.

Загалом, камери iPhone 15 Pro і iPhone 15 Pro Max зможуть знімати у форматі 4K і 60 кадрів на секунду.

Топові смартфони отримали новий чипсет A17 Pro власної розробки Apple, який на 10% потужніший і швидший за попередників. Базові iPhone 15 і Plus оснастили торішнім A16.

У компанії заявили, що iPhone 15 отримають збільшену батарею – щоправда, конкретних цифр так і не назвали.

Ціни

Вартість новеньких флагманів має такий вигляд: