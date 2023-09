Американская певица Оливия Родриго в коллаборации с технологическим гигантом Apple выпустила клип на песню Get him back. Он полностью снят на новый iPhone 15 Pro режиссером Джеком Бегертом, в чьем портфолио есть работы для Кендрика Ламара и Пола Маккартни.

В клипе, в частности, показано, что можно делать при помощи функций Pro Res 4K Log и пятикратного зума. При просмотре видео сложно поверить, что его сняли без применения профессиональной техники. Выдержан клип в духе сериалов для подростков. Настоящая магия произошла и на этапе монтажа, когда мы видим многочисленные копии певицы.

Сейчас смотрят

Именно в номинации Лучший монтаж на премии MTV Video Music Awards 2023 победила другая работа поп-звезды под названием Vampire.

Это уже не в первый раз, когда Apple сотрудничает с мировыми звездами для съемок видео. Например, черно-белый клип Селены Гомез на песню Lose You to Love Me снят на iPhone 11 Pro, так же как Stupid love Леди Гаги.

Фото: скрин с клипа Оливии Родриго Get him back