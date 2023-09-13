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Музика

Оголошено переможців MTV Video Music Awards 2023: нагороду дістала українка

13 Вересня 2023, 10:49
Тетяна Штерєва редакторка розділу Lifestyle
MTV VMA
Джерело: Getty Images

Робота української режисерки Тані Муіньо Attention для Doja Cat здобула нагороду на MTV Video Music Awards 2023. Трофей у вигляді сріблястого астронавта кліп виборов у номінації Найкращий арт-постановник. У ній змагалися ще пʼять участників, включно з Ланою дель Рей та k-pop-бендом BLACKPINK, що переміг у номінації Найкращий гурт.

Раніше Таня Муіньо повідомляла, що ця її робота також побореться за номінацію Найкращий режисер.

Зараз дивляться

Проте трофей дістався кліпу Anti-Hero Тейлор Свіфт. Виконавиця взагалі цього вечора стала лідеркою за кількістю номінації – 11, та забрала премії в усіх основних категоріях – загалом 8 за вечір. Зокрема, зірка увезла із собою статуетку за пісню та відео року, найкращий поп-кліп та стала артисткою року.

Також у номінації Відео для добра представили кліп Crushed гурту Imagine Dragons, знятий у селі Новогригорівка Миколаївської області, яке розбомбили росіяни. Проте статуетку дістала робота Breakfast виконавиці Дав Камерон.

Повний список переможців MTV Video Music Awards 2023

  • Артист року – Тейлор Свіфт
  • Пісня року – Anti-Hero, Тейлор Свіфт
  • Відео року – Anti-Hero, Тейлор Свіфт
  • Найкращий новий артист – Ice Spice
  • Гурт року – BLACKPINK
  • Найкраща спільна робота – TQG, Karol G та Шакіра
  • Найкращий поп-кліп – Anti-Hero, Тейлор Свіфт
  • Найкращий хіп-хоп кліп – Super Freaky Girl, Нікі Мінаж
  • Найкращий r&b-кліп – Shirt, SZA
  • Найкращий кліп у стилі латини – Funk Rave, Anitta
  • Найкращий рок-кліп – THE LONELIEST, Måneskin
  • Найкращий альтернативний кліп – Candy Necklace, Лана Дель Рей, Джон Батіст
  • Найкращий виступ року – Sugar Rush Ride, Tomorrow x Together
  • Найкращий кліп k-pop гурту – S-Class, Stray Kids
  • Найкращий кліп у стилі afrobeats – Calm Down, Рема та Селена Гомез
  • Найкраще відео для добра – Breakfast, Дав Камерон
  • Найкращий режисер – Anti-Hero, Тейлор Свіфт
  • Найкраща операторська робота – Anti-Hero, Тейлор Свіфт
  • Найкращі візуальні ефекти – Anti-Hero, Тейлор Свіфт
  • Найкраща хореографія – Pink Venom, BLACKPINK
  • Найкращий арт-постановник – Attention, Doja Cat
  • Найкращий монтаж – vampire, Олівія Родріго
  • Найкраще шоу літа – Тейлор Свіфт
  • Альбом року – Midnights, Тейлор Свіфт
  • Пісня літа – Seven, Jungkook feat. Latto
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Джерело
People
Теги
MTV Music Awards Таня Муіньо Тейлор Свіфт
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