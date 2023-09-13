Робота української режисерки Тані Муіньо Attention для Doja Cat здобула нагороду на MTV Video Music Awards 2023. Трофей у вигляді сріблястого астронавта кліп виборов у номінації Найкращий арт-постановник. У ній змагалися ще пʼять участників, включно з Ланою дель Рей та k-pop-бендом BLACKPINK, що переміг у номінації Найкращий гурт.

Раніше Таня Муіньо повідомляла, що ця її робота також побореться за номінацію Найкращий режисер.

Зараз дивляться

Проте трофей дістався кліпу Anti-Hero Тейлор Свіфт. Виконавиця взагалі цього вечора стала лідеркою за кількістю номінації – 11, та забрала премії в усіх основних категоріях – загалом 8 за вечір. Зокрема, зірка увезла із собою статуетку за пісню та відео року, найкращий поп-кліп та стала артисткою року.

Також у номінації Відео для добра представили кліп Crushed гурту Imagine Dragons, знятий у селі Новогригорівка Миколаївської області, яке розбомбили росіяни. Проте статуетку дістала робота Breakfast виконавиці Дав Камерон.

Повний список переможців MTV Video Music Awards 2023