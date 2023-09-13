Робота української режисерки Тані Муіньо Attention для Doja Cat здобула нагороду на MTV Video Music Awards 2023. Трофей у вигляді сріблястого астронавта кліп виборов у номінації Найкращий арт-постановник. У ній змагалися ще пʼять участників, включно з Ланою дель Рей та k-pop-бендом BLACKPINK, що переміг у номінації Найкращий гурт.
Раніше Таня Муіньо повідомляла, що ця її робота також побореться за номінацію Найкращий режисер.
Проте трофей дістався кліпу Anti-Hero Тейлор Свіфт. Виконавиця взагалі цього вечора стала лідеркою за кількістю номінації – 11, та забрала премії в усіх основних категоріях – загалом 8 за вечір. Зокрема, зірка увезла із собою статуетку за пісню та відео року, найкращий поп-кліп та стала артисткою року.
Також у номінації Відео для добра представили кліп Crushed гурту Imagine Dragons, знятий у селі Новогригорівка Миколаївської області, яке розбомбили росіяни. Проте статуетку дістала робота Breakfast виконавиці Дав Камерон.
Повний список переможців MTV Video Music Awards 2023
- Артист року – Тейлор Свіфт
- Пісня року – Anti-Hero, Тейлор Свіфт
- Відео року – Anti-Hero, Тейлор Свіфт
- Найкращий новий артист – Ice Spice
- Гурт року – BLACKPINK
- Найкраща спільна робота – TQG, Karol G та Шакіра
- Найкращий поп-кліп – Anti-Hero, Тейлор Свіфт
- Найкращий хіп-хоп кліп – Super Freaky Girl, Нікі Мінаж
- Найкращий r&b-кліп – Shirt, SZA
- Найкращий кліп у стилі латини – Funk Rave, Anitta
- Найкращий рок-кліп – THE LONELIEST, Måneskin
- Найкращий альтернативний кліп – Candy Necklace, Лана Дель Рей, Джон Батіст
- Найкращий виступ року – Sugar Rush Ride, Tomorrow x Together
- Найкращий кліп k-pop гурту – S-Class, Stray Kids
- Найкращий кліп у стилі afrobeats – Calm Down, Рема та Селена Гомез
- Найкраще відео для добра – Breakfast, Дав Камерон
- Найкращий режисер – Anti-Hero, Тейлор Свіфт
- Найкраща операторська робота – Anti-Hero, Тейлор Свіфт
- Найкращі візуальні ефекти – Anti-Hero, Тейлор Свіфт
- Найкраща хореографія – Pink Venom, BLACKPINK
- Найкращий арт-постановник – Attention, Doja Cat
- Найкращий монтаж – vampire, Олівія Родріго
- Найкраще шоу літа – Тейлор Свіфт
- Альбом року – Midnights, Тейлор Свіфт
- Пісня літа – Seven, Jungkook feat. Latto