У спідниці та армійських черевиках: Бред Пітт з’явився на червоній доріжці у незвичайному образі

Американський актор Бред Пітт з’явився на показі фільму Швидкісний поїзд у спідниці. Захід пройшов у Берліні, де 58-річний актор дозволив собі поекспериментувати з одягом.

На публіці він з’явився в коричневій спідниці нижче колін, у жакеті аналогічної колірної гами та бузковій льняній сорочці на ґудзиках. До свого луку він додав армійські черевики, оголивши гомілки та татуювання, які він рідко показує публіці. Сам одяг не виглядає новим – на ньому можна помітити потертості та рваності. Схоже, Пітт не хоче виглядати надто офіційно, і вирішив піти на крайнощі.

“No eff’s givin’” is my favorite Brad Pitt aesthetic ???? you know there were stylists all around him wanting to iron that damn shirt and he’s just like “Nah, it’s fine” ???? pic.twitter.com/ohks936uLw — Simply Brad (@SimplyBradCom) July 19, 2022

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У актора величезна кількість татуювань, і на цей раз він частково їх показав на червоній доріжці – одна з робіт виглядає як морда носорога. Інший малюнок відображає людський череп – про значення символів поки що неясно.

Сам Пітт неодноразово говорив, що не хоче, щоб його діти також робили татуювання.

– Вони вже питають мене про татуювання. Як їм сказати ні? Особливо важко доводиться татам та дівчаткам, – зізнається актор.

Що стосується заходу, це була прем’єра фільму Швидкісний поїзд – картина розповість історію, засновану на романі Марії Бітл. П’ятеро найманих убивць зустрічаються в одному швидкісному поїзді, і їхні завдання пов’язані між собою. Режисер Девід Літч покаже, як головні герої з’совують усі подробиці обставини у поїзді.

У кінотеатрах України Швидкісний поїзд має з’явитися 11 серпня.

Раніше стало відомо, що Бред Пітт не здатний розрізняти обличчя інших людей. Про це він зізнався на початку липня – актор додав, що все через прозопагнозію. Хворобу також називають лицьовою сліпотою.