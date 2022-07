У спідниці та армійських черевиках: Бред Пітт з’явився на червоній доріжці у незвичайному образі

Американський актор Бред Пітт з’явився на показі фільму Швидкісний поїзд у спідниці. Захід пройшов у Берліні, де 58-річний актор дозволив собі поекспериментувати з одягом.

На публіці він з’явився в коричневій спідниці нижче колін, у жакеті аналогічної колірної гами та бузковій льняній сорочці на ґудзиках. До свого луку він додав армійські черевики, оголивши гомілки та татуювання, які він рідко показує публіці. Сам одяг не виглядає новим – на ньому можна помітити потертості та рваності. Схоже, Пітт не хоче виглядати надто офіційно, і вирішив піти на крайнощі.

“No eff’s givin’” is my favorite Brad Pitt aesthetic ???? you know there were stylists all around him wanting to iron that damn shirt and he’s just like “Nah, it’s fine” ???? pic.twitter.com/ohks936uLw

— Simply Brad (@SimplyBradCom) July 19, 2022