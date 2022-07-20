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В юбке и армейских ботинках: Брэд Питт появился на красной дорожке в необычном образе

20 июля 2022, 13:56
Николай Олефиренко редактор раздела Lifestyle
Бред Пітт
Источник: Getty Images

Американский актер Брэд Питт появился на показе фильма Быстрее пули в юбке. Мероприятие прошло в Берлине, где 58-летний актер позволил себе поэкспериментировать с одеждой.

На публике он появился в коричневой юбке ниже колен, в жакете аналогичной цветовой гаммы и сиреневой льняной рубашке на пуговицах. К своему луку он добавил армейские ботинки, обнажив голени и татуировки, которые он редко показывает публике. Сама одежда не выглядит новой — на ней можно заметить потертости и рваности. Похоже, Питт не хочет выглядеть слишком официально, и решил пойти на крайности.

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У актера огромное количество татуировок, и в этот раз он частично их показал на красной дорожке — одна из работ выглядит как морда носорога. Другой рисунок отображает человеческий череп — о значении символов пока неясно.

Сам Питт не раз говорил, что не хочет, чтобы его дети также били татуировки.

— Они уже спрашивают меня о татуировках. Как сказать им нет? Особенно тяжело приходится папам и девочкам, — признается актер.

Что касается мероприятия, это была премьера фильма Быстрее пули — картина расскажет историю, основанную на романе Мария Битл. Пятеро наемных убийц встречаются в одном скоростном поезде, и их задачи связаны между собой. Режиссер Дэвид Литч покажет, как главные герои выясняют все подробности обстоятельства в поезде.

В кинотеатрах Украины Быстрее пули должен появиться 11 августа.

Ранее стало известно, что Брэд Питт не способен различать лица других людей. Об этом он признался в начале июля — актер добавил, что все из-за прозопагнозии. Болезнь также называют лицевой слепотой.

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Бред Пітт
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