В юбке и армейских ботинках: Брэд Питт появился на красной дорожке в необычном образе

Американский актер Брэд Питт появился на показе фильма Быстрее пули в юбке. Мероприятие прошло в Берлине, где 58-летний актер позволил себе поэкспериментировать с одеждой.

На публике он появился в коричневой юбке ниже колен, в жакете аналогичной цветовой гаммы и сиреневой льняной рубашке на пуговицах. К своему луку он добавил армейские ботинки, обнажив голени и татуировки, которые он редко показывает публике. Сама одежда не выглядит новой — на ней можно заметить потертости и рваности. Похоже, Питт не хочет выглядеть слишком официально, и решил пойти на крайности.

“No eff’s givin’” is my favorite Brad Pitt aesthetic ???? you know there were stylists all around him wanting to iron that damn shirt and he’s just like “Nah, it’s fine” ???? pic.twitter.com/ohks936uLw — Simply Brad (@SimplyBradCom) July 19, 2022

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У актера огромное количество татуировок, и в этот раз он частично их показал на красной дорожке — одна из работ выглядит как морда носорога. Другой рисунок отображает человеческий череп — о значении символов пока неясно.

Сам Питт не раз говорил, что не хочет, чтобы его дети также били татуировки.

— Они уже спрашивают меня о татуировках. Как сказать им нет? Особенно тяжело приходится папам и девочкам, — признается актер.

Что касается мероприятия, это была премьера фильма Быстрее пули — картина расскажет историю, основанную на романе Мария Битл. Пятеро наемных убийц встречаются в одном скоростном поезде, и их задачи связаны между собой. Режиссер Дэвид Литч покажет, как главные герои выясняют все подробности обстоятельства в поезде.

В кинотеатрах Украины Быстрее пули должен появиться 11 августа.

Ранее стало известно, что Брэд Питт не способен различать лица других людей. Об этом он признался в начале июля — актер добавил, что все из-за прозопагнозии. Болезнь также называют лицевой слепотой.