В юбке и армейских ботинках: Брэд Питт появился на красной дорожке в необычном образе

Американский актер Брэд Питт появился на показе фильма Быстрее пули в юбке. Мероприятие прошло в Берлине, где 58-летний актер позволил себе поэкспериментировать с одеждой.

На публике он появился в коричневой юбке ниже колен, в жакете аналогичной цветовой гаммы и сиреневой льняной рубашке на пуговицах. К своему луку он добавил армейские ботинки, обнажив голени и татуировки, которые он редко показывает публике. Сама одежда не выглядит новой — на ней можно заметить потертости и рваности. Похоже, Питт не хочет выглядеть слишком официально, и решил пойти на крайности.

“No eff’s givin’” is my favorite Brad Pitt aesthetic ???? you know there were stylists all around him wanting to iron that damn shirt and he’s just like “Nah, it’s fine” ???? pic.twitter.com/ohks936uLw

— Simply Brad (@SimplyBradCom) July 19, 2022