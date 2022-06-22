Голлівудський актор Бред Пітт заявив про майбутнє завершення кар’єри. Він зізнався, що більш як 30-річну роботу в індустрії кіно потрібно закінчувати.

Про це Пітт заявив глянцю GQ, для якого він знявся на обкладинку.

– Я вважаю себе на останньому подиху. Це останній семестр чи триместр, – сказав 58-річний актор.

Він додав, що хоче продовжувати створювати щось нове.

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– Я один із тих, хто спілкується через мистецтво. Я просто хочу завжди творити. І якщо я нічого не роблю, то до певної міри вмираю, – додав Пітт.

Актор почав свою кар’єру ще у 22 роки – з того часу він встиг знятися у величезній кількості культових картин – Бійцівський клуб, Людина, яка змінила все, Одного разу в Голлівуді та Одинадцять друзів Оушена.

І хоча кар’єру він ще не покинув, Пітт зізнався, що йому довелося відмовитися від куріння – він не палить цигарки ще з пандемії Covid-19.

– Я у тому віці, коли з цього не виходить нічого хорошого, – заявив актор.

Пітт зовсім скоро з’явиться на екранах кінотеатрів по всьому світу – вже 5 серпня вийде фільм Швидше за кулю, який розповість історію про п’ятьох найманих убивць, які опинилися в одному швидкісному поїзді Японії.