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Персони

Не вдається запам’ятовувати обличчя людей: Бред Пітт розповів, що страждає на прозопагнозію

7 Липня 2022, 10:43
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Бред Пітт
Джерело: Depositphotos

Голлівудський актор Бред Пітт розповів, що страждає на прозопагнозію, відому як лицьова сліпота. Через неї він не здатен розрізняти обличчя інших людей.

Актор зазначив, що йому не вдається запам’ятовувати нових людей, що формує неоднозначну думку про нього.

Офіційно лікарі такого діагноз Пітту не ставили.

Зараз дивляться

Бред раніше розповідав про свою боротьбу із цим захворюванням ще в 2013 році. Тоді він казав, що його ненавидить багато людей, бо думають, що він їх не поважає.

Ба більше, він зазначав, що іноді йому дають опис зовнішності людини, щоб йому було легше.

Лицьова сліпота – це розлад сприйняття, при якому людина неспроможна впізнавати обличчя, проте інші предмети розпізнає без будь-яких труднощів.

Люди з цим захворюванням адаптуються і впізнають інших за ходою, одягом, зачіскою.

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Джерело
Daily Mail
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Бред Пітт
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