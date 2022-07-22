Співачка Мішель Андраде випустила нову версію свого україномовного хіта Не знаю разом із ліричним відео.

Романтична композиція артистки звучить у ритмі фламенко.

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– Війна змінила нас, наші пріоритети та цінності. Але я сподіваюся, що почуття закоханості залишиться з нами назавжди. Вірю, що єдність та любов переможуть усі негаразди! Саме про це моя пісня Не знаю, – наголосила Мішель.

Артистка додала, що вперше презентувала цю версію пісні в 2019 році. Тоді вона провела кілька місяців в Іспанії далеко від дому.

– Подумала, що зараз символічно дати цій пісні друге дихання, – зазначила Андраде.

Раніше в ексклюзивному коментарі Фактам ICTV Мішель Андраде розповіла, як її змінила війна. Артистка наголосила, що навчилася жити сьогоднішнім днем ​​і простіше ставиться до матеріальних речей.

За словами виконавиці, вона акумулювала свої сили та навчилася волонтерити, займатися логістикою та допомагати людям на відстані.