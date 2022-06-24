Українські виконавці Позитив, Мішель Андраде та Аліна Паш презентували пісню Перед світанком. Разом із композицією артисти представили й відеокліп.

У новому треку артисти вшановують відвагу та хоробрість наших захисників сміливими хіп-хоп бітами, що переплітаються з українськими народними мотивами. Це певне нагадування, що, хоч би як було складно зараз, необхідно вірити у світле майбутнє, оскільки українців неможливо зламати.

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Виконавці постали на різних локаціях – хтось в Україні, а хтось за її межами.

– Це трек не про сльози, а про подяку нашим воїнам. Саме такої пісні мені не вистачало в українському плейлисті. Вже написано багато душевних середньотемпових композицій, під час прослуховування яких неможливо стримати сльози. А наша пісня надихає та піднімає бойовий дух, – сказав Позитив.

На початку треку звучить Молитва українського націоналіста у виконанні полку Азов.

– Позитив поділився бітом, і він мені дуже зайшов. Вже за першу годину я накидала демо приспіву та тему пісні, будучи натхненною після поглибленого вивчення питання, звідки взялося гасло Слава Україні, – розповіла Аліна Паш.

Мішель Андраде додала, що її серце розбите, але незважаючи на це в ній живе віра та подяка захисникам України.