Шоу-бізнес Технології Авто Відпочинок Свята в Україні Астрологія Лайфхаки Підтримати Відео
Відео Музика

Пам’ятатимемо ціну за нове життя: Позитив, Мішель Андраде, Аліна Паш презентували трек для воїнів

24 Червня 2022, 13:16
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Пам’ятатимемо ціну за нове життя: Позитив, Мішель Андраде, Аліна Паш презентували трек для воїнів

Українські виконавці Позитив, Мішель Андраде та Аліна Паш презентували пісню Перед світанком. Разом із композицією артисти представили й відеокліп.

У новому треку артисти вшановують відвагу та хоробрість наших захисників сміливими хіп-хоп бітами, що переплітаються з українськими народними мотивами. Це певне нагадування, що, хоч би як було складно зараз, необхідно вірити у світле майбутнє, оскільки українців неможливо зламати.

Зараз дивляться

Виконавці постали на різних локаціях – хтось в Україні, а хтось за її межами.

– Це трек не про сльози, а про подяку нашим воїнам. Саме такої пісні мені не вистачало в українському плейлисті. Вже написано багато душевних середньотемпових композицій, під час прослуховування яких неможливо стримати сльози. А наша пісня надихає та піднімає бойовий дух, – сказав Позитив.

На початку треку звучить Молитва українського націоналіста у виконанні полку Азов.

– Позитив поділився бітом, і він мені дуже зайшов. Вже за першу годину я накидала демо приспіву та тему пісні, будучи натхненною після поглибленого вивчення питання, звідки взялося гасло Слава Україні, – розповіла Аліна Паш.

Мішель Андраде додала, що її серце розбите, але незважаючи на це в ній живе віра та подяка захисникам України.

– Саме цей настрій ми хотіли передати у нашому тріо. Перед світанком – це пісня сили та натхнення. Ми боротимемося до останнього. І ми завжди пам’ятатимемо ціну, яку заплатили за нове життя, – додала співачка.

Читайте також:
Настя КаменскихМи все обов’язково повернемо! Каменських презентувала англомовну пісню Back Home

Теги
Аліна Паш Мішель Андраде Олексій Завгородній (Позитив) Пісня
Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Loading...
Підтримати Факти ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь