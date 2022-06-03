Сьогодні, 3 червня, виповнюється 100 днів із початку повномасштабної війни в Україні, яку розпочала РФ. 24 лютого життя громадян нашої країни розділилося на до та після, і більше воно ніколи не буде колишнім.

У людей відбулася переоцінка цінностей, змінилися звички, а побут став іншим. Зірки українського шоу-бізнесу в ексклюзивних коментарях Фактам ICTV розповіли, як війна змінила їхнє життя за 100 днів.

Співачка Мішель Андраде каже, для неї це дуже складний період, незважаючи на те, що останній рік життя її готувало до того, щоб “жити на валізах”. Проте зізнається, до всього ставиться з прийняттям.

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– Я навчилася жити сьогоднішнім днем ​​і почала простіше ставитися до матеріальних речей. Війна згуртувала мене та моїх друзів, команду та сім’ю. Я акумулювала свої сили та навчилася волонтерити, займатися логістикою та допомагати людям на відстані. А також виявилося, що в мене багато класних знайомих, які можуть будь-якої миті допомогти: вони кидали свої справи, щоб відвозити людей та продукти, готувати для ТРО та ЗСУ, – каже Мішель.

Виконавиця зазначає, хоче жити в Україні, в своєму будинку, але зараз це небезпечно, а отже – треба пристосовуватися до нових реалій.

– Для себе я обрала Іспанію, бо знаю мову, і мені близький менталітет. Тут добре розвинені музична та кіноіндустрія. Тому наразі я шукаю нові можливості, – зізналася Андраде.

Варто зазначити, що сама артистка родом із Кочабамби (Болівія).

Співак Позитив (справжнє ім’я – Олексій Завгородній) каже, що за час війни артисти та всі публічні люди по-новому поглянули на відповідальність перед своєю аудиторією. Раніше дії несли розважальний характер, наразі вектор змінився на більш соціальний.

– Ми стали прикладом для українських громадян. Будь-який з нас тепер під збільшувальним склом, тому дії мають бути максимально продуманими. Ми не можемо підвести нашу аудиторію, – каже артист.

Зазначає, так з’явився проєкт адаптації дітей-переселенців Діти – дітям, де намагаються вибудувати правильний діалог із підростаючим поколінням. Оскільки саме вони будуть обличчям нашої країни в майбутньому, головна мета ініціативи – подарувати маленьким героям щасливе дитинство зараз.

– Побутові цінності стали зовсім іншими. Якщо до війни я будував собі будинок і думав про те, яку плитку покласти чи яке повісити світло, то зараз мені вистачить однієї лампочки на дроті. Головне – є дах над головою. Я по-іншому дивлюсь на якість життя. Неважливо, в який телевізор ти дивишся. Важливо, щоб близькі люди були поруч і у безпеці, – наголосив Олексій.

Співак додав, що найголовніше – любов одне до одного, емпатія та співпереживання. І він дуже радий тій людяності, яка з’явилася в нашого народу за цей час.

Співачка Alena Omargalieva зазначає, що життя змінилося кардинально. У неї з чоловіком, співаком Тамерланом було багато творчих планів для їхнього дуету на рік – писали пісні, готували кліпи та колаборації з іншими артистами. Але війна перекреслила все.

Наразі артистка разом із сином Тимуром у Польщі. Там вони живуть разом із мамою, сестрою та племінницями. Каже, намагаються повернути дітей до нормального життя, щоб вони мали змогу повноцінно вчитися.

– І Тамерлан, і мій батько вступили до тероборони. Тамерлан тривалий час перебував у гарячих точках Київської області: звільнив своїх родичів із Бородянки, людей з Ірпеня, організовує гуманітарну допомогу. Мені пише дуже багато вдячних людей. Але найголовніше, що він зміг допомогти тим, хто цього потребував, – поділилася Alena.

Артистка додала, пишається своєю родиною та всіма українцями. Щодня молиться за наших захисників, котрі роблять єдину справу для перемоги.

Акторка Анна Сагайдачна каже, що почала більше вдивлятися у своїх близьких людей, друзів, щоби краще їх відчути.

Каже, за час війни намітила для себе найважливіше – те, що постійно повторюватиме дітям та онукам.

– Найбільша цінність – це життя. Найбільша радість – це безпека рідних людей. Найбільше щастя – це кожен новий день. Найбільша мрія – це мир в Україні, – сказала Сагайдачна.

Співачка Ольга Цибульська зазначила, що завжди особливо ставилася до часу.

– Щоранку чіпляла собі квіти у волосся. Надвечір вони в’янули і я запитувала себе: Час пройшов. Вони зів’яли. І ти, мабуть, теж : чи там я, чи з тими, чи щаслива? Тепер кожен день став не просто годинником, а життям. Повноцінним і безцінним. Навчилась казати дякую за кожен ранок, – поділилася артистка.

Шоумен Julik – ексучасник гурту Dzidzio зазначив, ніколи не думав, що число 100 викличе в нього певний смуток і водночас гордість.

Сум – оскільки в країні війна, радість – тому що українська нація довела, що зможе дати гідну відсіч окупантам.

– Ми настільки стали сильними, що будь-які перешкоди нам стали звичайними. Я радію, що ми об’єднані як ніколи, і наша перемога – перемога сильної та незалежної України буде грандіозною, – сказав він.

Шоумен зізнався, що війна змінила його. Так, наприклад, звичні рутинні справи набули нового значення, а кожен день, година і хвилина – цінні.

– Зараз більше уваги приділяю волонтерству та дозвіллю з сім’єю. Намагаюся донести кожного дня війни синові те, що ми змінюємось, і це необхідно заради нашої перемоги. Зміни, переоцінка дійсності – це те, що відчули усі, – наголосив Julik.

Співачка Marietta говорить, що дуже сильно змінили життя ці 100 днів. Зізнається, під час війни вони з чоловіком почали сортувати сміття, оскільки живуть за містом і якийсь час його не вивозили.

– Цінності залишилися ті ж – рідні, сім’я. Допомагали одне одному, намагалися робити так, щоб усім було комфортно, – наголосила артистка.

Зізнається, з початком війни почала приділяти більше уваги волонтерству, хоч із 2014 року захоплювалася тими людьми, які допомагають іншим.

– Напевно, нам усім тоді здавалося, що війна десь далеко, хоч хвилювалися, переживали. Поки не відчули на собі, ми не розуміли, що відбувається. Коли почали літати ракети над нами, то розуміння того, що треба допомагати людям, зросло, – сказала Marietta.

Наразі артистка займається активною волонтерською діяльністю. Крім того, що допомагає військовим, допомагає і переселенцям, особливо з маленькими дітьми.

Виконавиця Yatsuta каже, за ці 100 днів зазнала шоку, стресу та змін у тому, що стала менше працювати.

– Для мене завжди на першому плані була сім’я – діти, батьки, чоловік… Я не виїжджала за кордон, бо в Україні у мене всі. В плані цінностей нічого не змінилося. Я лише більше зрозуміла, що вони правильні… Для мене ніколи не було такого, що матеріальне стояло на першому місці, – зазначила артистка.

Каже, навчилася збирати речі вдвічі швидше та готувати їжу на велику кількість людей.