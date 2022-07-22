Певица Мишель Андраде выпустила новую версию своего украиноязычного хита Не знаю вместе с лирическим видео.

Романтическая композиция артистки звучит в ритме фламенко.

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— Война изменила нас, наши приоритеты и ценности. Но я очень надеюсь, что чувство влюбленности останется с нами навсегда. Верю, что единство и любовь победят все невзгоды! Именно об этом моя песня Не знаю, — подчеркнула Мишель.

Артистка добавила, что впервые презентовала эту версию песни в 2019 году. Тогда она провела несколько месяцев в Испании вдали от дома.

— Подумала, что сейчас будет символически дать этой песне второе дыхание, — отметила Андраде.

Ранее в эксклюзивном комментарии Фактам ICTV Мишель Андраде рассказала, как ее изменила война. Артистка отметила, что научилась жить сегодняшним днем и проще относится к материальным вещам.

По словам исполнительницы, она аккумулировала свои силы и научилась волонтерить, заниматься логистикой и помогать людям на расстоянии.