Вагітна Дженніфер Лоуренс з’явилася на прем’єрі фільму Адама Маккея Не дивися вгору, в якому зіграла одну із головних ролей.

Захід відбувся в Нью-Йорку, в Jazz at Lincoln Center. На червоній доріжці Лоуренс позувала в золотій довгій сукні зі стразами від Christian Dior.

Компанію 31-річній акторці склав її партнер по картині Леонардо Ді Капріо.

У фільмі Не дивися вгору актори зіграли професора Рендалла Мінді та аспірантку Кейт.

За сюжетом, вчені дізнаються, що до Землі летить величезний астероїд, який несе смертельну небезпеку людству. Але політики до них не дослухаються та ігнорують їхні попередження.

Також у картині зіграли Меріл Стріп, Кейт Бланшетт і Джона Гілл.

Нагадаємо, що про вагітність Дженніфер Лоуренс стало відомо у вересні 2021 року. Вона чекає дитину від художника-галериста Кука Мероні. Пара одружилася у жовтні 2019 року.

Весільну церемонію вони організували у старовинному замку Belcourt Castle. На захід пара запросила близько 150 гостей. Серед них були знаменитості – Адель, Кріс Дженнер, Емма Стоун, Емі Шумер.

Дженніфер Лоуренс стала відомою завдяки участі у таких фільмах, як Голодні ігри, Люди Ікс, Мій хлопець — псих, Зимова кістка, Пасажири.