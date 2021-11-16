У мережі з’явився трейлер нової комедії з Леонардо Ді Капріо та Тімоті Шаламе – Не дивіться вгору. Картина з’явиться у прокаті вже наприкінці цього року.

У новому трейлері показали голлівудського актора Леонардо Ді Капріо та Дженніфер Лоуренс, які зіграють головні ролі – професора Рендалла Мінді та аспірантку Кейт. Вони дізнаються, що до Землі летить величезний астероїд, який несе смертельну небезпеку людству. Але політики до них не прислуховуються та ігнорують попередження вчених.

Але головні герої мають козир у рукаві — в епоху інтернету, інформацію можна легко поширити за допомогою ЗМІ. Вони вирушають у тур, де дають інтерв’ю представникам преси, щоб попередити людство про потенційну небезпеку.

Акторський склад помітно підвищує ймовірність успіху картини: Леонардо Ді Капріо, Дженніфер Лоуренс, Роб Морган, Джона Гілл, Марк Райленс, Тайлер Перрі, Тімоті Шаламе, Рон Перлман, Аріана Ґранде, та багато інших.

Нагадаємо, що знімання фільму мали розпочатися ще у квітні 2020 року, але їх відклали через пандемію Covid-19. Також під час роботи над картиною постраждала Дженніфер Лоуренс – під час одного із вибухів уламки скла потрапили в око акторки. На щастя, травма виявилася несерйозною.

Реліз фільму Не дивіться вгору відбудеться 10 грудня, а 24 грудня картина стане доступною на триммінговій платформі Netflix.